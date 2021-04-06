محافظ حفرالباطن يرعى تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

المناطق - حفرالباطن

تحت رعاية سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود كرمت إدارة التعليم بحفرالباطن اليوم الثلاثاء بمقر الضيافة بالمحافظة الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بحضور مدير التعليم وعدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطالبات والطلاب. علماً بأن المسابقة أطلقتها وزارة التعليم بهدف نشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مستهدفة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور والأسرة والمهتمين بالإعلام والتعليم الالكتروني وقد بلغ عدد المشاركات بعد تحكيمها بالمدارس (305) مشاركة اجتاز الشروط (153)مشاركة حصل (97) مشاركة على فئة التميز و(20)مشاركة على مشاركة فعالة و(36)مشاركة على شكر وتقدير وقدم سموه شكره للطلاب دعياً لهم التوفيق والسداد وخدمة دينهم ووطنهم الذي تحرص قيادته الرشيدة على تسهيل إجراءات التعليم ووصوله لجميع ابناء هذا الوطن الغالي ، كما ثمن سمو متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه لله وسمو نائبه لقطاع التعليم ودعمه .

