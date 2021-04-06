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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية
http://almnatiq.net/?p=969635
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمان من الجنسية السودانية بحوزتهم متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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