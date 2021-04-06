أمير القصيم يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، يُرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ، ومدير عام هيئة مدن المهندس خالد السالم ، ووكيل الرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه ، ومساعد معالي الوزير المهندس بدر الفودة.

وبحث سموه خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني في منطقة القصيم، وكيفية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين من خلال مشاريع القطاع والخدمات التي تُقدمها الوزارة تحت مظلتها في المنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم لشرح من معالي وزير الصناعة عن المدينة الصناعية بالمنطقة ، والدور المناط بها في توطين العديد من الصناعات ، والجهود التي تقوم بها الوزارة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين كافة، بما يُسهم في إيجاد مصانع وطنية قادرة على زيادة الإنتاج الوطني، وإيجاد الفرص النوعية الملائمة لأبناء المنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة على ما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة الحكومة الرشيدة وكل ما يسهم في دعم وتحفيز منظومة الصناعة والثروة المعدنية، التي تعد محوراً رئيساً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأمين لجنة تنمية الاستثمار بإمارة المنطقة الدكتور يوسف العريني ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد ، وأمين عام برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح….