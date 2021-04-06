رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.
كما توقّع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1% ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7%.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.
التعليقات (٠) اضف تعليق