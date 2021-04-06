جامعة الأمير محمد بن فهد تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية غداً

المناطق - فتحية العبدالله







تحتضن جامعة الأمير محمد بن فهد غداَ الأربعاء أكبر تجمع لرؤساء الجامعات بالدول العربية عبر مؤتمراً افتراضياً بتنظيم وإدارة جامعة الأمير محمد بن فهد. ، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، والذي سيقام خلال الفترة من 6-8 أبريل 2021 .

وسوف يشارك في المؤتمر عدد من مدراء الجامعات العربية ومسؤوليها، كما سيلقي سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط كلمة في هذا المؤتمر، إضافة إلى مشاركات متعددة من مسؤولي الجامعات ومدراءها.

وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات الأكاديمية. كما تتناول جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات بالإضافة إلى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وسوف يعرض خلال هذا المؤتمر موجز عن انشطة الإتحاد وأهم المشاريع إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد وتكريمهم، كما سيتم تسليم رئاسة الدورة السابقة لرئيس الدورة الحالية

وأكد الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة على أهمية عقد المؤتمر العام للاتحاد في المملكة العربية السعودية بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق المُشترك بين الاتحاد والجامعات السعودية والخليجية بوجهٍ عام، خصوصاً بعد ازدياد أعداد الجامعات السعودية والخليجية التي انضمت لعضوية الاتحاد مؤخراً.

من جهته قدم رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة على رعايته الكريمة ، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التواصل مع الجامعات العربية ومناقشة الصعوبات التي تواجههم في العديد من المجالات المختلفة.

كما قدم رئيس الجامعة شكره الجزيل لوزارة التعليم على موافقتها على تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى استعداد الجامعة بكافة طواقمها لتنظيم هذا المؤتمر وتقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح أعماله.

وأكد أن الجامعة سوف تُشارك في مُعظم الانشطة والفعاليات التي يتبناها الاتحاد بالاضافة الى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية التابعة لهُ والاشتراك بعضويتها للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لهذه المؤسسات.