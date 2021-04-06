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أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة

أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة

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أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة

أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة
http://almnatiq.net/?p=969654
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، أعضاء فريق تطوير وتأهيل وادي الرمة ، وأعضاء الجمعية الجغرافية السعودية بعد انتهاء رحلتهم الاستكشافية للوادي التي بدأت من السبت الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام.

وأوضح رئيس فريق تطوير وادي الرمة الدكتور صالح العامر أن التعاون الذي تم بين الفريق والجمعية جاء لأخذ الاستشارة العلمية منهم بعدة مجالات جغرافية ومناخية ونباتية للوادي ، وتفعيل البرامج واختصاصات الجمعية في الوادي ، لما تقدمه من فائدة للمهتمين بالتخصص الجُغرافي، وتحقيقًا لرؤية سموه وما يسعى إليه من دعم الأنشطة العلمية الفاعلة التي تخدم تطوير وتأهيل وادي الرمة ، مقدماً شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ولرئيس الجمعية الجغرافية السعودية ولجميع أعضاء الفريق على هذه الجهود الملموسة لخدمة وتطوير الوادي .

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه من جهود قام بها الفريق ودراسة كل متعلقات الوادي وإضافة ما يمكن إضافته من المعلومات العلمية عن وادي الرمة من خلال استعانة الفريق بالجانب العلمي والاستفادة من مثل هذه الجمعيات ، مشيراً إلى سعيه الحثيث إلى مواكبة المستجدات التي تكفل الارتقاء بالعلوم الجغرافية، ودراسة الظواهر الطبيعية والنباتية وتحديد خصائصها وأنماط توزيعها في الوادي ، موصياً بالتعاون الدائم بين الفريق والجمعية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية ، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات المعنية بذلك.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ورئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي الدوسري. 

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