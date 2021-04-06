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أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية

أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية
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المناطق – فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة على أهمية قيام الجهات الخدمية بمتابعة أعمالها والحرص على تنفيذها بجودة وإتقان وضمان وصول الخدمة لكل مستفيد مواطن أو مقيم بيسر وسهولة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة “حفظها الله” .
وهنأ سموه في بداية الاجتماع الحضور وأبناء المنطقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك وقال سموه ” نحن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفايروس كورونا ويجب أن أؤكد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة ونحتاط في التجمعات.
وأضاف سموه : ” نحن نعول كثيراً على وعي المجتمع وإن شاء الله الجميع سيكون على قدر المسئولية ونلتزم جميعنا بالاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، سائلاً الله العلي القدير الصحة والسلامة للجميع”.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي (1442-1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس/ بندر بن إبراهيم السبيعي حيث استعرض المجلس توصيات لجان المجلس المختلفة واعتمدت القرارات التالية :
· تعميم نموذج الممشى الصحي الذي نفذته بلدية محافظة القطيف في الكورنيش على جميع مواقع الواجهات البحرية وفي الحدائق العامة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.
· الكتابة لمعالي وزير الصحة لإنهاء تجهيز مستشفى الخبر الحكومي من أجل خدمة المواطنين.
· سرعة تنفيذ طريق (صفوى – العوامية – القطيف) وطريق (عنك – الجشة) والتنسيق مع جميع الجهات الخدمية للعمل على إزالة العوائق وحث المواطنين على العمل على تسهيل مهام الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع خدمة للصالح العام.
· التعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأمانة المنطقة الشرقية لتحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري بمدينة الدمام.
· تطوير النقل العام في حاضرة الدمام وإعداد دراسة للتنمية الشاملة تشمل تأهيل المساكن المهملة والمهجورة.
· إنشاء وحدة خدمات مساندة للتأهيل الشامل تابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة المستفيدين بمحافظة الخفجي.
· إنشاء أسواق مركزية منظمة للدواجن والحمام وطيور الزينة في المنطقة تشمل كافة المحافظات تتضمن محلات ثابتة وواسعة ومواقف سيارات وساحة للحراج مظللة للباعة والمربين.
· السماح للمزارعين بفتح معارض ومنافذ بيع في مزارعهم لبيع منتجاتهم.
· إنشاء سوق مركزي في محافظة الخبر للخضار واللحوم والأسماك على مستوى عالٍ من التنظيم والتصميم الحديث بما يواكب التطور ويكون واجهة للمحافظة وأن يكون على أعلى درجات الالتزامات الصحية والبيئية والجمالية.
· تشجيع التوسع في إبرام عقود تأجير مواقف للسيارات وسط المدن الرئيسية لما له من أهمية في إعادة هيكلة المواقف ومساهمتها في رفع الاستثمار السكني وبرامج جودة الحياة.
· تكليف هيئة تطوير المنطقة الشرقية بدراسة المواقع السياحية البحرية وتعزيز المشاريع السياحة فيها بما يعطي مساحة أكبر للمتنزهين وتحفيز للمستثمرين.
وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره لجميع أعضاء المجلس سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة .

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