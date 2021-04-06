احدث الأخبار

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
أبرز المواد
 الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا
أبرز المواد
 في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
أبرز المواد
 بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
أبرز المواد
 160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض
منطقة الرياض
 بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة
منطقة القصيم
 جامعة الأمير محمد بن فهد تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية غداً
المنطقة الشرقية
 التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

أبرز المواد
الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

أبرز المواد
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

أبرز المواد
بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

أبرز المواد

فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى

فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=969662
المناطق - واس

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان فريق أحد بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى)، بعد فوزه اليوم على العدالة بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وافتتح اللاعب مشاري العوفي النتيجة لأحد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يحسم زميله مؤيد جعفر الأمور بهدف ثانٍ في الدقيقة 84.
وكان الفريقان حسما في وقت سابق صعودهما إلى الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا للموسم المقبل 2021-2022، حيث يتأهل طرفا نهائي بطولة أندية المملكة للبراعم إلى الدوري الممتاز.

روابط ذات صلة

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*