بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - فهد المريخي

تواصل بلدية غرب حفرالباطن تنفيذ جولاتها الميدانية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم ومنافذ البيع، من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، التي تقوم بها أمانة محافظة حفرالباطن ممثلة في بلدية غرب حفرالباطن.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق توكلنا في المنشآت التجارية، وذلك للحماية من انتشار فيروس كورونا.