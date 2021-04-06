160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض

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شاركت نزيلات مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في اعداد 35 سلة غذائية رمضانية وتوزيعها على موظفي المركز من السائقين والصيانة وعمال المركز من الجنسين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن 8 برامج اجتماعية وفعاليات نفذها المركز خلال الشهر الحالي .

واشتملت البرامج التي استهدفت المستفيدات من الرعايةً داخل المركز والكادر الوظيفي العامل معهم على ثلاث محاضرات توعوية عن ” أنظمة الأمن والسلامة ” و” الإدخار في المسكن” “اليوم العالمي لمتلازمة داون” و” اليوم العالمي للتوحد” بالإضافة إلى الاركان المصاحبة والمنشورات التعريفية والبرامج الاجتماعية والترفيهية الأخرى.

يذكر ان مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس يضم 160 مستفيدة من ذوات الإعاقة واليتيمات ويقدم لهن الى جانب خدمات الرعاية والإيواء العديد من البرامج والأنشطة على مدار العام.