احدث الأخبار

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
أبرز المواد
 بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
أبرز المواد
 160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض
منطقة الرياض
 بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة
منطقة القصيم
 جامعة الأمير محمد بن فهد تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية غداً
المنطقة الشرقية
 التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية
منطقة القصيم
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

أبرز المواد
بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

أبرز المواد
160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض

160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض

منطقة الرياض
بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
http://almnatiq.net/?p=969675
المناطق - وكالات

بعد دقائق من إعلان شركة “موديرنا”، الاثنين، عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق.

وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3 بالمئة، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر “داو جونز” الأميركي فوق مستويات 30 ألف نقطة.

وأعلنت الشركة الأميركية أن لقاحها التجريبي ضد “كوفيد 19″ أظهر فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”موديرنا” ستيفان بانسيل: “أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد 19، بما في ذلك المرض الشديد”.

روابط ذات صلة

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى

فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية

التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*