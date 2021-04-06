احدث الأخبار

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا
أبرز المواد
 في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
أبرز المواد
 بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
أبرز المواد
 160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض
منطقة الرياض
 بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة
منطقة القصيم
 جامعة الأمير محمد بن فهد تحتضن أكبر تجمع لرؤساء الجامعات العربية غداً
المنطقة الشرقية
 التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

أبرز المواد
في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

أبرز المواد
بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

أبرز المواد
160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض

160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض

منطقة الرياض

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا
http://almnatiq.net/?p=969678
المناطق - وكالات

أكد مسؤولون صحيون أردنيون، الاثنين، أن المملكة تعيش ذروة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وهي المرحلة الرابعة في مراحل الانتشار المجتمعي.

وحذر المسؤولون من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية والضرورية لمنع تفشي الفيروس بين السكان.

ورغم ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في الأردن، فإن الجهات المختصة لم تتخذ قرارا بتنفيذ حظر شامل حتى الآن.

وترى السلطات أن الحظر “يعتمد على قدرة المنظومة الطبية على استيعاب الإصابات، ونسبة إشغال أسِرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، لا على عدد الإصابات المسجلة”.

والأحد أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 68 وفاة و2373 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1772، والإصابات إلى 143678.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة، الأحد، بلغ 243 حالة، فيما غادرت 188 حالة المستشفيات بعد شفائها، وفقا لوكالة أنباء “بترا” الرسمية.

ولفت الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 2116، من بينها 447 حالة على أسِرّة العناية المركزة.

كما أشار إلى إجراء 9583 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2184026، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 24.8 بالمئة.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقف محطات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيام الحظر الشامل، مشيرة إلى أن الفحوصات ستعود إلى مستوياتها المعتادة بدءا من الأحد.

ودعت الوزارة إلى الالتزام باتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

روابط ذات صلة

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال

في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا

بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى

فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*