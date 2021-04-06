احدث الأخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
منوعات
 منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”
أبرز المواد
 قريباً.. انتقال الإشراف على “العمرة” من وزارة الحج إلى “السياحة”
أبرز المواد
 بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
أبرز المواد
 الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا
أبرز المواد
 في دقائق.. لقاح “موديرنا” يهز أسواق النفط والذهب والمال
أبرز المواد
 بيان سوداني حاد اللهجة بعد فشل مفاوضات كنشاسا
أبرز المواد
 160″ مستفيدة تشارك في اعداد السلال الرمضانية بتأهيل القدس في الرياض
منطقة الرياض
 بلدية غرب حفرالباطن تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 فريق أحد يتوّج بكأس بطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا للدرجة الأولى
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يترأس جلسة مجلس المنطقة للدورة الثانية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء الرحلة الاستكشافية لوادي الرمة
منطقة القصيم
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

منوعات
منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”

منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”

أبرز المواد
قريباً.. انتقال الإشراف على “العمرة” من وزارة الحج إلى “السياحة”

قريباً.. انتقال الإشراف على “العمرة” من وزارة الحج إلى “السياحة”

أبرز المواد
بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

أبرز المواد

قريباً.. انتقال الإشراف على “العمرة” من وزارة الحج إلى “السياحة”

قريباً.. انتقال الإشراف على “العمرة” من وزارة الحج إلى “السياحة”
http://almnatiq.net/?p=969684
المناطق - الرياض

من المنتظر أن ينتقل الإشراف على قطاع العمرة من وزارة الحج إلى وزارة السياحة قريباً، إذ اقترح وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، خلال اجتماعه أمس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لها في القريب العاجل.

واستهل بن سعيد اللقاء مؤكدا على أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، منوها بأهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن”.

وتضمن اللقاء كلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار، عرف خلالها بأعضاء اللجنة وأصحاب الأعمال من مستثمري القطاع، وجرى نقاش مفتوح لوزير الحج والعمرة المكلف مع المشاركين باللقاء، حول الإدارة العامة لشؤون الوافدين بالإدارة العامة لجوازات الحج والعمرة، والمنصات الإلكترونية ووزارة السياحة والوكلاء الخارجيين، وتم خلال اللقاء طرح عدد من المبادرات والمقترحات البناءة.

روابط ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”

منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”
بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

الأردن يعيش “ذروة الانتشار الوبائي” لكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*