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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”

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منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”

منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار “جوازات سفر التطعيم”
http://almnatiq.net/?p=969688
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم في الوقت الحالي إصدار “جوازات سفر التطعيم”، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال فيروس كورونا.

وفي إفادة إخبارية للأمم المتحدة، استشهدت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، بمخاوف الإنصاف والتمييز كسبب آخر لعدم تأييد منظمة الصحة لاستخدام “الجوازات” في هذا الوقت.

وقالت : “إننا كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في اعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع انتقال العدوى”.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كوفيد -19 الصيني “سينوفارم” و”سينوفاك”، من أجل إدراج استخدامات طارئة محتملة في نهاية أبريل.

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