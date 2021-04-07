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نيابة عن ولي العهد .. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

نيابة عن ولي العهد .. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي
http://almnatiq.net/?p=969700
المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف وكان في استقبال معاليه الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لتشريفه الحفل ومشاركة أبنائه الطلبه فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية، مؤكداً بأن الطلاب قد تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية، ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان؛ للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم, كما أوضح بأن هذه الدورة تضم عدداً من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.
بعد ذلك تم تسليم راية الكلية وأدى الخريجون القسم ثم تم إعلان النتائج وكرم معاليه المتفوقين من الدفعة، كما تسلم معاليه هدية بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية ثم عزف السلام الملكي.

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