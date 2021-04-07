مسؤول أممي يرحب بقرار مجلس الأمن والدفاع في السودان بإعلان حالة الطوارئ في غرب دارفور

المناطق - الرياض

رحب الممثل الخاص للأمين العام للسودان رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس بقرار مجلس الأمن والدفاع في السودان، في إعلان حالة الطوارئ لاحتواء الأحداث الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأفاد الممثل الخاص في بيان أصدره أمس أنه يجب النظر لقوات الأمن الحكومية على أنها تعمل لصالح السلام وحماية المدنيين، منوهاً بضرورة الامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بِغض النظر عن الانتماءات القبلية أو العرقية.

وناشد البيان جميع الأطراف إلى وقف القتال فوراً، ودعا الحكومة لضمان سلامة وصول المُنظَّمات الإنسانية لتقديم الخدمات للمتضررين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العُنف.

وأكد التزام الأمم المتحدة بِدعم حكومة السودان في الوفاء بِمسؤوليتها تجاه حماية المدنيين ومُعالجة الأسباب الكامِنة وراء هذا العُنف المُتجدد، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.