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“كفاءة الطاقة” تُنفذ 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات وتخالف 26 منشأة

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“كفاءة الطاقة” تُنفذ 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات وتخالف 26 منشأة

“كفاءة الطاقة” تُنفذ 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات وتخالف 26 منشأة
http://almnatiq.net/?p=969727

نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.
وشملت الجولات كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.
وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتج ومخالفة 26 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة أبيض وأسود، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.
وشاركت في الجولة الرقابة كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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