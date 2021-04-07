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«الريثي» يدشن مركز لقاحات حضاري المسارحة

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«الريثي» يدشن مركز لقاحات حضاري المسارحة

«الريثي» يدشن مركز لقاحات حضاري المسارحة
http://almnatiq.net/?p=969733
جازان : فضه عطيف؛

دشّن سعادة محافظ أحد المسارحة أ. عبدالله بن محمد الريثي اليوم مركز تقديم لقاحات الوقاية من فايروس كورونا بالمركز الحضاري بأحد المسارحة والذي يأتي ضمن حملة التطعيم الوطنية وأحد المراكز النموذجية . مشيداً بالجهود العظيمة للدولة حفظها الله واهتمامها بصحة المواطن والمقيم ، ومنوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الجانب وكذلك القطاعات الصحية بالمحافظة من خلال هذه الحملة التي تشمل المواطنين والمقيمين المتقدمين للمركز عبر موقع صحتي.
مؤكدا أن لتوجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه الدور الكبير للتعامل مع جائحة كورونا في المنطقة .
واستمع “ المحافظ ” خلال التدشين لشرح من مدير مستشفى المحافظة محمد عمران عن مركز اللقاحات والذي تم تجهيزه بكافة المتطلبات الطبية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة عبر 8 مسارات ومسار خاص لذوي الإحتياجات الخاصة ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة يتجاوز عددهم 150 فرد ما بين طبيب وفني وإداري ومتطوع وبيئة عمل بها جميع التدابير الإحترازية والوقائية.
وحث “الريثي” المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الإحترازية من لبس الكمامة والتباعد الإجتماعي وتحميل تطبيق توكلنا وغيرها من الإجراءات الإحترازية والوقائية.
وثمّن ” المحافظ ” خلال التدشين لمنسوبي المستشفي وكل الجهات المشاركة حكومية وتطوعية جهودهم المميزة في هذا المركز الذي انطلقت خدماته اعتبارا من اليوم سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

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