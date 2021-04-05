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أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة العامر في وفاة والدهم سعد العامر

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أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة العامر في وفاة والدهم سعد العامر

أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة العامر في وفاة والدهم سعد العامر
http://almnatiq.net/?p=969734
المناطق - حائل

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزائهما لأسرة العامر بوفاة عميد الأسرة والدهم سعد عامر العامر .
وعبّر سمو أمير منطقة حائل خلال اتصال هاتفي بابن الفقيد فهد العامر عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية, عضو المجلس البلدي بمدينة حائل عن حزنه العميق برحيل والده الفقيد سعد العامر, سائلاً الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهتهم عبر أبناء أسرة العامر عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على وقفة سموهما ومواساتهما لهم في هذا المصاب الجلل, سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعمال سموهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

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