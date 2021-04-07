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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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أمين العاصمة المقدسة يدشّن مبادرة “مراقبك _ مستشارك”

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“توكلنا” يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

“توكلنا” يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات
http://almnatiq.net/?p=969744
المناطق - الرياض:

أعلن تطبيق “توكلنا” عن إتاحة خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، تشمل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين وغيرها.

وأوضح التطبيق أن بيانات تأمين المركبة محفوظة، ويمكن للمستخدم الاطلاع على بيانات التأمين بكل سهولة، وذلك من خلال لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، ومن ثم الضغط على الوثيقة لاستعراض البيانات الكاملة.

يشار إلى أن إدارة التطبيق كانت قد أكدت في وقت سابق، أنها تعمل مع الجهات الحكومية لإضافة خدمات جديدة من الوثائق للمستخدمين، حتى يكون بمثابة محفظة إلكترونية شاملة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

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