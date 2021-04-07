“توكلنا” يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

المناطق - الرياض:

أعلن تطبيق “توكلنا” عن إتاحة خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، تشمل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين وغيرها.

وأوضح التطبيق أن بيانات تأمين المركبة محفوظة، ويمكن للمستخدم الاطلاع على بيانات التأمين بكل سهولة، وذلك من خلال لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، ومن ثم الضغط على الوثيقة لاستعراض البيانات الكاملة.

يشار إلى أن إدارة التطبيق كانت قد أكدت في وقت سابق، أنها تعمل مع الجهات الحكومية لإضافة خدمات جديدة من الوثائق للمستخدمين، حتى يكون بمثابة محفظة إلكترونية شاملة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.