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جازان.. فتاة تقـتل نفسها بالخطأ أثناء اللهو بمسدس

جازان.. فتاة تقـتل نفسها بالخطأ أثناء اللهو بمسدس
http://almnatiq.net/?p=969747
المناطق - جازان:

ذكرت مصادر أن فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، قتـلت نفسها نتيجة إطلاق الـنار بالخطأ من سـلاح مسدس، كانت تلهو به في منزلها بقرية عببة بمركز السهى في محافظة صامطة بجازان.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الفتاة التي تدرس في المرحلة الثانوية أخرجت السـلاح من دولاب الأسرة، وضغطت على الزناد في الهواء، ولم يطلق الرصاصة، فظنت أن السـلاح فارغ، فوجهته إلى رأسها مازحة أمام أختها وضغطت ثانية على الزناد، مضيفة أن الجهات المختصة باشرت الحـادث وشرعت في التحقيقات لمعرفة الملابسات.

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