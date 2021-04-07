شاهد بالفيديو .. قائد مركبة يلقي بنفسه خارجها قبل الاصطدام بأخرى

أظهر مقطع فيديو متداول تصرفاً غريباً من قائد مركبة بأحد الشوارع، حيث ألقى بنفسه خارج المركبة أثناء سيرها، ليتسبب في اصطدامها بسيارتين كانتا متوقفتين.

وبيّن الفيديو سيارة “وانيت” وهي تسير في أحد الشوارع، قبل أن يفتح قائدها الباب ويلقي بنفسه خارجها، لتصطدم بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل، التي بدورها صدمت سيارة أخرى أمامها، وظهر الباب المجاور لمقعد القيادة وهو يُفتح ما يشير إلى وجود شخص آخر في المركبة.

وبعد حـادث الاصطدام أسرع قائد المركبة لركوبها من أجل الهرب بها سريعاً، فيما لم يعرف مكان حدوث الواقعة أو ملابساتها.