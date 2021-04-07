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السجن لأربعة من موظفي بلدية المجاردة في قضية “الطفلة جنى”

السجن لأربعة من موظفي بلدية المجاردة في قضية “الطفلة جنى”

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السجن لأربعة من موظفي بلدية المجاردة في قضية “الطفلة جنى”

السجن لأربعة من موظفي بلدية المجاردة في قضية “الطفلة جنى”
http://almnatiq.net/?p=969756

أصدرت المحكمة الجزائية بأبها حكماً بالسجن بحق 4 من موظفي بلدية محافظة المجاردة، على خلفية وفاة الطفلة جنى الشهري (9 أعوام) بصعق كهربائي، بعد عامين من الواقعة.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن المحكمة اتهمت المدعى عليهم بسوء الاستعمال الإداري عن طريق التقصير والإهمال وعدم القيام بالعمل، ما نتج عنه وفاة الطفلة بصعق من أحد الأعمدة الكهربائية بحديقة شارع الفن.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة قررت سجن كل واحد من المتهمين لمدة شهرين تحتسب من مدة إيقافهم في الحق العام، بالإضافة إلى السجن شهرين آخرين لكل واحد منهم في الحق الخاص تحسب مستقلة عن سجنهم السابق، وأخذ التعهد عليهم بعدم العودة.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود لعام 2018 ، بعدما تعرضت الطفلة لصعق كهربائي إثر اقترابها من عمود إنارة، خلال احتفالية باليوم الوطني، وعلى إثر ذلك صدر قرار بإعفاء عدد من مسؤولي بلدية المجاردة وإحالتهم للتحقيق.

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