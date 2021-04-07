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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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“الصحة العالمية” تؤكد ارتفاع عدد وفيات “كورونا” في الأسبوع الأخير

“الصحة العالمية” تؤكد ارتفاع عدد وفيات “كورونا” في الأسبوع الأخير
http://almnatiq.net/?p=969765
المناطق - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصدها ارتفاعًا في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ في ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير؛ تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات الجديدة ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم تسجيل 71 ألف وفاة جديدة.

وحتى 4 أبريل الجاري بلغت حصيلة الإصابات في العالم 130 مليونًا و459 ألفًا و184 حالة، وحصيلة الوفيات مليونين و842 ألفًا و325 حالة.

وحسب معطيات المنظمة الدولية، فإن نسبة ارتفاع عدد الوفيات في جنوب شرقي آسيا بلغت 46%، وفي الأمريكتين الشمالية والجنوبية 15% وشرقي البحر المتوسط 7% وفي أوروبا 2% خلال الأيام بين 29 مارس و4 أبريل.

وتم تسجيل أكبر زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ذاتها في جنوب شرقي آسيا، حيث بلغت 36%، وغربي المحيط الهادي (25%) وشرقي البحر المتوسط (10%).

وفي أوروبا تم تسجيل 1.6 مليون إصابة وأكثر من 24 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع، وفي الأمريكتين أكثر من 1.3 مليون إصابة وأكثر من 37 ألف وفاة، وجنوب شرقي آسيا أكثر من 592 ألف إصابة وأكثر من 4 آلاف وفاة وفق “روسيا اليوم”.

وفيما يخص توزيع الإصابات الجديدة على البلدان؛ فقد تم تسجيل أكبر زيادة في البرازيل والهند (أكثر من 513 ألف إصابة جديدة في كل منهما)، والولايات المتحدة (444 ألف إصابة)، وتركيا (265 ألف إصابة) وفرنسا (أكثر من 244 ألفًا).

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