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إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران

إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران

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إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران

إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران
http://almnatiq.net/?p=969777

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 951 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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