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تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل

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تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل
http://almnatiq.net/?p=969782
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الثامنة مساءً.‏‎‏ ‏

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