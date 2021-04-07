تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل

المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الثامنة مساءً.‏‎‏ ‏