أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الثامنة مساءً.
تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
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