سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ على عسير حتى الـ 9 مساءً

المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وخميس مشيط وظهران الجنوب.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.