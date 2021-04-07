احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف
أبرز المواد
 نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري
أبرز المواد
 أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة
أبرز المواد
 “حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”
أبرز المواد
 سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ على عسير حتى الـ 9 مساءً
أبرز المواد
 ضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية في الرياض
أبرز المواد
 تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران
أبرز المواد
 السديس: رفع الطاقة الاستيعابية في الحرمين يؤكد اهتمام القيادة بضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تؤكد ارتفاع عدد وفيات “كورونا” في الأسبوع الأخير
أبرز المواد
 دراسة تفند وجود علاقة بين فصيلة الـدم وارتفاع خطر الإصابة بـ”كورونا”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

أبرز المواد
نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

أبرز المواد
أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أبرز المواد
“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

أبرز المواد

سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ على عسير حتى الـ 9 مساءً

سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ على عسير حتى الـ 9 مساءً
http://almnatiq.net/?p=969794
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وخميس مشيط وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف
نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري
أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*