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توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية التطوع الصحية ومبادرة فينا خير

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية التطوع الصحية ومبادرة فينا خير

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توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية التطوع الصحية ومبادرة فينا خير

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية التطوع الصحية ومبادرة فينا خير
http://almnatiq.net/?p=969801
المناطق - فلاج الشعيفاني:

تحقيقاً لرسالة التطوع السامية، وقعت ⁧‫جمعية التطوع الصحية (أثر‬⁩) مذكرة تفاهم مع مبادرة ⁧‫فينا خير‬⁩ والتي تهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج وأنشطة تطوعية صحية لخدمة المجتمع وتحقيقا رؤية الوطن الطموحة 2030.

وقام بتوقيع المذكرة  المدير التنفيذي لجمعية “أثر” الأستاذ متعب العنزي والأستاذ عبيد البرغش مؤسس مبادرة فينا خير، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد آل عبدالرحمن والأمين العام للجمعية سلطان الزهراني وأعضاء مبادرة فينا خير.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين بتفعيل دور التعاون فيما بينهما، من خلال تقديم العديد من البرامج والأنشطة التطوعية.

يشار إلى أن جمعية “أثر” هي أول جمعية متخصصة في التطوع الصحي مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 1174 وتاريخ 19 رجب 1441هـ وتشرف عليها فنياً وزارة الصحة، وأسسها مجموعة من المهتمين في المجال الصحي بهدف المساهمة الفاعلة في التطوع في هذا القطاع واستشعاراً منهم بمسؤولياتهم الاجتماعية وعرفاناً منهم لهذا الوطن المعطاء.

وتضم مبادرة فينا خير العديد من القيادات في العمل التطوعي والمجتمعي وقدمت للمجتمع العديد من المبادرات وكان آخرها الحملة التوعوية “أنا ملتزم” التي  تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا‬⁩ بطرق وقائية واحترازية ‏لسلامة الأرواح والأنفس البشرية.


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