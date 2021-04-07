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أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

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أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة
http://almnatiq.net/?p=969802
المناطق - واس:

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، محافظة بيشة واطلع على الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها سموه التقى خلالها بعدد من المشايخ والأهالي ورجال الأعمال، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وسبل معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، فيما وقف سموه على مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة ومراكزها.

وشهد سمو الأمير تركي بن طلال خلال زيارته المحافظة توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين صحة بيشة، وعدة جهات منها جامعة بيشة، وبلدية المحافظة، ونادي بيشة الرياضي، ومكتب الدعوة والإرشاد بشمال بيشة، تضمنت تبادل الخبرات والتدريب والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ورعاية الملتقيات والأنشطة الخاصة بصحة بيشة.

وفي السياق ذاته، التقى سموه بمجلس إدارة نادي بيشة الرياضي واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وقدم لهم التهنئة بمناسبة صعود فريق كرة القدم إلى الدرجة الأولى، مشدداً على تكثيف جهود جميع منسوبي النادي للارتقاء بالنشاط الرياضي في المحافظة بشكل عام.

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