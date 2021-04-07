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نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

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نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري
http://almnatiq.net/?p=969810
المناطق - الرياض – مبارك الدوسري:

نوه نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، عبدالله بن سليمان الفهد، بجهود القائد الكشفي في تعليم محافظة وادي الدواسر إبراهيم بن داود الشهري، التي قام بها خلال مشاركة الجمعية في الاحتفاء بالحدث العالمي “ساعة الأرض” يوم السبت 17 من شهر مارس الماضي ، تحت شعار “ارفع صوتك من أجل البيئة”. 

جاء ذلك في خطاب تلقاه الشهري من نائب رئيس الجمعية ثمن فيه الأعمال التوعوية والتثقيفية الإعلامية التي قام بها خلال تلك المناسبة، الأمر الذي أسهم بالتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على مواجهة عوامل وآثار تغير المناخ، والدعوة إلى تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة.  

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