تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / خالد بن علي بن ظافر الأحمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل سلطان ابن حمدان بن عبدالله العمري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.



وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .



وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد بن علي بن ظافر الأحمري اليوم الاربعاء 25 / 8 / 1442هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة .



ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.