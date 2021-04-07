احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف
أبرز المواد
 نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري
أبرز المواد
 أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة
أبرز المواد
 “حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”
أبرز المواد
 سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ على عسير حتى الـ 9 مساءً
أبرز المواد
 ضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية في الرياض
أبرز المواد
 تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي حائل
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 إغلاق منشأة تجارية وتحرير خمس مخالفات لتدابير “كورونا” في نجران
أبرز المواد
 السديس: رفع الطاقة الاستيعابية في الحرمين يؤكد اهتمام القيادة بضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تؤكد ارتفاع عدد وفيات “كورونا” في الأسبوع الأخير
أبرز المواد
 دراسة تفند وجود علاقة بين فصيلة الـدم وارتفاع خطر الإصابة بـ”كورونا”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

أبرز المواد
نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

أبرز المواد
أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أبرز المواد
“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

أبرز المواد

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر في الطائف
http://almnatiq.net/?p=969814

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / خالد بن علي بن ظافر الأحمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل سلطان ابن حمدان بن عبدالله العمري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد بن علي بن ظافر الأحمري اليوم الاربعاء 25 / 8 / 1442هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري

نائب رئيس جمعية الكشافة يشكر القائد الكشفي إبراهيم الشهري
أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة

أمير عسير يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي بيشة
“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

“حقوق الإنسان” تثمن مبادرة جمعية كيان “أمومة وطفولة آمنة وصحية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*