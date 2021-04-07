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البحرين تدين استهداف الميليشيا الحوثية مدينة خميس مشيط

البحرين تدين استهداف الميليشيا الحوثية مدينة خميس مشيط

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البحرين تدين استهداف الميليشيا الحوثية مدينة خميس مشيط

البحرين تدين استهداف الميليشيا الحوثية مدينة خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=969837
المناطق - الرياض

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجددت مملكة البحرين موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الآثمة.

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