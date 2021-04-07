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الهلال الأحمر: توجه لإنشاء مراكز إسعاف عصرية في المواقف العامة والحدائق

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الهلال الأحمر: توجه لإنشاء مراكز إسعاف عصرية في المواقف العامة والحدائق

الهلال الأحمر: توجه لإنشاء مراكز إسعاف عصرية في المواقف العامة والحدائق
http://almnatiq.net/?p=969843
المناطق - الدمام:

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، على الشراكة مع قطاع الأعمال مشيدا بدوره في تقديم الدعم والتفاعل مع مبادرات الفرع، وتقديم الخبرات والاستشارات في جميع التفاصيل المرتبطة بأعمال الفرع.

وقال العنزي خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية مساء الثلاثاء 6 ابريل 2021، وأداره أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، “إن هيئة الهلال الأحمر السعودي تتجه نحو مبادرة جديدة للتحول إلى إنشاء مراكز إسعاف صغيرة ضمن المساحات المتاحة من المواقف العامة والحدائق بمساحة 90 متر مربع”.

وأوضح العنزي أن المشروع يهدف إلى الاستخدام الأمثل لنفقات التشغيل وتحقيق الانتشار وتغطية ضواحي المدينة بالكامل بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية لزمن الاستجابة (أقل من 10 دقائق)، مشيرًا إلى أن تأمين مواقع المشروع طور التنفيذ بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية.

ولفت العنزي إلى أن هذا المشروع الجديد يعد فرصة ثمينة لقطاع الأعمال للمساهمة في تنفيذه مشيرًا إلى عدد من المميزات التي تحصل عليها الجهات الداعمة من قطاع الاعمال، مبينًا أن مشروع المراكز المصغرة له عدة مميزات أبرزها أنه منخفض التكاليف، وأيضا صغير المساحة، بالإضافة إلى أنه يعمل بسيارة إسعاف واحدة، ومنخفض التكلفة حيث لا تتخطى تكلفة بناءه مبلغ 350 ألف ريال للمركز الواحد، كما أنه مرتبط إلكترونيا بالمراكز الرئيسية.

وأفاد العنزي بأن الهيئة وضمن رؤيتها تسعى لاستحداث 25 مركزًا إسعافيا وإحلال 26 مركزًا إسعافيا مستأجرا، لافتا الى ان النظام الجديد سوف تتبع عدة مراكز إسعافيه من المراكز المصغرة لمركز اسعافي وسطي كبير بعكس ما يعمل به حاليا حيث ترتبط المراكز الإسعافية بإدارات الإسعاف، مؤكدا أن ذلك يوفر انسيابية العمل بالإضافة الى عدم الحاجة لمكاتب إدارية او مستودعات او سيارات احتياط في المراكز الإسعافية المصغرة. 

وبين العنزي أن 40 بالمائة من مراكز الهلال الأحمر اما مستأجرة وعالية التكلفة أو بيوت جاهزة لا تتناسب مع المأمول لبيئة العمل ولا تواكب مقومات ومتطلبات التقنية الحديثة، ولهذا السب تتوجه الهيئة لإنشاء مراكز عصرية متطورة بديلة لهذه المراكز في اطار مواكبة التطور وخلق بيئة عمل عصرية.

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