أمانة القصيم تعتمد خطة لتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان المبارك

المناطق - القصيم:

اعتمدت أمانة منطقة القصيم خطة أعمال النظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف تكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين والأسواق التجارية والمنتزهات والمناطق المحيطة بالمساجد والجوامع، وأعمال تطهير وغسيل المواقع العامة.



وتضمنت استعدادات الإدارة العامة للنظافة تهيئة طاقم بشري مكون من (2114) عاملًا وتجهيز (250) معدة و آليه، موزعة على كافة المواقع والأحياء السكنية بمدينة بريدة.



ودعت أمانة القصيم عموم المستفيدين إلى أهمية المساهمة في أعمال النظافة العامة، ونوهت بأنها تتلقى البلاغات والملاحظات على مدار الساعة عبر الاتصال بالرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي).

