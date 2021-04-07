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مدير تعليم عنيزة يدشن “بوابة التفوق” للاحتفال بالطالبات المتفوقات وتهنئة أسرهن

مدير تعليم عنيزة يدشن “بوابة التفوق” للاحتفال بالطالبات المتفوقات وتهنئة أسرهن

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مدير تعليم عنيزة يدشن “بوابة التفوق” للاحتفال بالطالبات المتفوقات وتهنئة أسرهن

مدير تعليم عنيزة يدشن “بوابة التفوق” للاحتفال بالطالبات المتفوقات وتهنئة أسرهن
http://almnatiq.net/?p=969855
المناطق - القصيم:

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، مساء أمس الثلاثاء، مبادرة تشجيعية بعنوان “بوابة التفوق”، والتي تهدف للاحتفال بالطالبات المتفوقات وأسرهن، وذلك بمناسبة حفل جائزة آل زامل لمتفوقات عنيزة، وبمشاركة الغرفة التجارية والجهات الأمنية بالمحافظة، وبحضور عددا من منسوبي وقيادات الإدارة.

وشهدت المبادرة، التي تسعى لتعريف المجتمع بطالبات الوطن المتفوقات وتهنئتهن على اجتهادهن، توزيع مجموعة من باقات الورود، وتوزيع بروشورات التهنئة التي تحتوي على باركود لتحميل كتيب الطالبات لهذا العام عن الجائزة، وذلك اعتزازًا بجهودهن وتفوقهن في المجال الدراسي.

وتشمل فكرة هذه المبادرة تزيين مركبات الإدارة بشعارات المناسبة وعبارات التهنئة للطالبات المتفوقات وأسرهن، ليشاركهن المجتمع الفرحة والاحتفال، واستقبال المتفوقات ومنسوبي التعليم من خلال البوابة الافتراضية، وذلك لتشجيع جميع الطلاب والطالبات على التفوق والاجتهاد والتميز.

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