أمير المنطقة الشرقية يطلع على حصاد التميز بجامعة الملك فيصل

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقدمها جامعة الملك فيصل لخدمة أبناء المنطقة وبناتها، وما حققته من منجزات في كل المستويات، إلى جانب ما وضعته لمستقبلها من أهداف طموحة.

وأكد سموه، خلال استقباله بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا هي أساس التنمية الحديثة، وأن على المؤسسات الجامعية دور كبير في تحقيق تطلعات الوطن، وتوجهات حكومته الرشيدة.

وأطلع سموه خلال اللقاء على عرض شامل لحصاد التميز في جامعة الملك فيصل، والذي شمل ما حققته الجامعة خلال أربعة أعوام من تميز على المستوى الإداري المؤسسي، والتعليمي، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية والدولية، وفي مجال الابتكار وتنمية الأعمال، وما حصدته الجامعة من جوائز واعتمادات وتصنيفات محلية ودولية، إضافةً إلى ما قدمته الجامعة من جهود تعليمية وبحثية ووقائية ومجتمعية لمواجهة جائحة كورونا، ساهمت في تحقيق استمرارية العمل والتعليم عن بعد بجودة ونجاح، كما قدم معالي رئيس الجامعة لسموه خطة الجامعة الاستراتيجية للأربعة الأعوام المقبلة.