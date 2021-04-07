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أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي، وأعضاء الهيئة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر.
وأشاد سموه بما تقدمه الهيئة من جهود لخدمة الوطن والمواطن بمختلف مناطق المملكة في النواحي الإسعافية ومباشرة الحوادث والإنقاذ، مؤكداً أن عمل الهيئة إنساني ويحظى بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، من خلال تسخير جميع الإمكانات التي تحقق نجاح هذا العمل ودعمه بالوسائل الحديثة لتقديم المساعدة بشكلٍ متطور وسريع.
من جانبه، أكد الدكتور العويسي حرص الهيئة على استمرار تقديم المزيد من الجهود والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات عبر جهازها الذي يخدم أرجاء هذا الوطن الغالي على قلوب الجميع.
وتسلم سموه في ختام اللقاء تقريراً عن جهود الهلال الأحمر وأعماله.

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