أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء القويزاني ، متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن . مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة .

وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك سائلا الله ان يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن .