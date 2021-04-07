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أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

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أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=969903
المناطق_تبوك

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء القويزاني ، متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن . مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة .
وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك سائلا الله ان يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

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