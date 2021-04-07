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أمانة عسير وبلدياتها تغلق ٩٧ منشأةً وتضبط ٣٩٨ مخالفة خلال ٢٠٥٠ جولةً رقابيةً على المطاعم في يومين

أمانة عسير وبلدياتها تغلق ٩٧ منشأةً وتضبط ٣٩٨ مخالفة خلال ٢٠٥٠ جولةً رقابيةً على المطاعم في يومين

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أمانة عسير وبلدياتها تغلق ٩٧ منشأةً وتضبط ٣٩٨ مخالفة خلال ٢٠٥٠ جولةً رقابيةً على المطاعم في يومين

أمانة عسير وبلدياتها تغلق ٩٧ منشأةً وتضبط ٣٩٨ مخالفة خلال ٢٠٥٠ جولةً رقابيةً على المطاعم في يومين
http://almnatiq.net/?p=969908
المناطق_عسير

ضمن الحملة الرقابية لأمانة المنطقة وبلدياتها التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، واصلت الفرق واللجان الرقابية جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمطاعم، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل مايُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.
بدوره، بين مدير إدارة الرقابة بأمانة المنطقة الدكتور محمد العاوي أن أمانة المنطقة وبلدياتها وخلال أسبوع يومي عمل قامت بجولات رقابية بلغت ٢٠٥٠ جولةً رقابيةً في فترات صباحية ومسائية، مؤكدًا أن الفرق الرقابية رصدت ٣٩٨ مخالفةً متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا إغلاق ٩٧ منشأةً مخالفة كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك وفحص عينات غذائية بمختبر الأمانة للتأكد من سلامة تكوينها.
وأضاف العاوي أن الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها، موضحًا أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والتخزين إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية ومنها عدم توفير المعقمات وتطبيق التباعد والسماح بالدخول دوم تطبيق توكلنا وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تكثيف الجولات وأعداد المراقبين الميدانيين مع بداية شهر رمضان المبارك وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠ وعلى مدار الساعة.
الجدير بالذكر، فإن أمانة المنطقة تواصل في فترات صباحية ومسائية الجولات الرقابية لضبط مخالفات المطاعم ومافي حكمها والمخالفات الاحترازية، إذ نتج عنها ضبط الكثير من المخالفات الصحية والبلدية والاحترازية ما استدعى تطبيق لائحة العقوبات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

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