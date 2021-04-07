أمين عسير يوقع اتفاقية ترشيد الكهرباء مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

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وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع بمدينة أبها بإجمالي 72 ألف مصباح، وذلك من خلال استبدال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED)، حيث ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من من تشغيلها خلال العام الحالي.

من جهته، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشاريع كفاءة الطاقة في المنطقة والعمل على ترشيد مشاريع الطاقة، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها في المنطقة من خلال فعاليات تنظمها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع أمانة المنطقة وبلدياتها.

وأكد الحميدي أهمية مثل هذه الاتفاقيات لما لها من فوائد إيجابية واقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكل ثمرة للجهود المشتركة بين ا منظومتي العمل للجهتين بما يمكن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء من خلال التوفير والعمل البيئي النموذجي بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، فإن أمانة المنطقة وقعت اتفاقيات مع عددٍ من الجهات التي تتكامل في الجوانب العملية والخدمية والبلدية بما يمكّن الأمانة وبلدياتها من تنفيذ خططها البلدية والتنموية.