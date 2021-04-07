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أمانة الشرقية تنفذ 1563 جولة رقابية وتغلق 35 منشأة تجارية مخالفة

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أمانة الشرقية تنفذ 1563 جولة رقابية وتغلق 35 منشأة تجارية مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ 1563 جولة رقابية وتغلق 35 منشأة تجارية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=969915
المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1563 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.
وأوضحت الأمانة إلى أن مركز الإتصال الموحد تلقى 40 بلاغاً عن منشآت تجارية مخالفة للإحترازات، مؤكدة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق ” توكلنا ” وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر التواصل بمركز البلاغات (940).

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