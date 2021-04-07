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أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “فكر آمن.. لوطنٍ آمن”

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أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “فكر آمن.. لوطنٍ آمن”

أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “فكر آمن.. لوطنٍ آمن”
http://almnatiq.net/?p=969918
المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” تحت شعار “فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن”.
وأشاد بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها الموضوعات المهمة، مشيراً إلى أن المملكة قامت على دين الله وتصحيح العقيدة كما نزلت على نبينا محمد صلَى الله عليه وسلم.
واستمع سموه لشرحٍ عن الحملة وأهدافها من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، من خلال توعية أفراد المجتمع في حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.
من جانبه أوضح الثبيتي أن الحملة ستُقدم رسائلها التوعوية، من خلال مُختلف وسائل الإعلام، وعبر الشاشات الإلكترونية والتلفزيونية في الطُرقات والميادين والأسواق التجارية.

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