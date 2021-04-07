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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “فكر آمن.. لوطنٍ آمن”

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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
http://almnatiq.net/?p=969921
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.
وتمنى سموه للدكتور الحجرف التوفيق والنجاح في تعزيز الجهود والعمل الخليجي المشترك، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات وسبل التعاون.
من جهته قدم الحجرف شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة.

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