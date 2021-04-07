هلال الجوف يستقبل ما يزيد على 20 الف مكالمة خلال الربع الأول من 2021م

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 خلال الربع الأول من عام 2021م ما مجموعة 20382 مكالمة طلباً للخدمة الإسعافية لكل أنواع الحالات.

وتنوعت تلك المكالمات في نوعية الحالات المراد الاستجابة لها من جميع مراكز الإسعاف الموزعة بالمنطقة والبالغ عددها 14 مركزاً اسعافيّاً ، حيث بلغ عدد البلاغات الإسعافية 3492 منها 2825 حالة مرضية ، بينما كانت الإصابات 667 إصابة وباقي المكالمة لحالات أخرى واستفسارات طبية وغيرها.

وفي مجال التطوع بلغ عدد المبادرات التطوعية خلال الربع الأول 74 مبادرة نفذها متطوعو ومتطوعات فرع الهيئة في العديد من المواقع على مستوى المنطقة بمبادرات نقاط الفرز والكشف البصري في الجوامع والمواقع التجارية وتوزيع كسوة الشتاء والمحاضرات التوعوية بالإضافة لدعم المراكز الإسعافية.

كام شارك فرع الهيئة بالمنطقة ممثلاً بإدارة التدريب بالعديد من البرامج التدريبة والتي استفاد منها منسوبي الهيئة والجهات الحكومية والمواطنين حيث تم تنفيذ 3 دورات لمنسوبي الهيئة في البروتوكولات الطبية العلاجية ، كما نفذ العديد من المحاضرات للجهات الحكومية والمواطنين من رجال ونساء ، بالاضافة لتنفيذ دورة طبية تخصصية لمنسوبي غرفة العمليات بالمنطقة والتي استمرت ثلاثة أشهر بشقيها النظري والعملي.