احدث الأخبار

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
أبرز المواد
 أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الصحة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جمعية “إنسان”
أبرز المواد
 إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي في مراكز الكلى بـصحة الجوف
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن مبنى البريد السعودي في المنطقة
أبرز المواد
 هلال الجوف يستقبل ما يزيد على 20 الف مكالمة خلال الربع الأول من 2021م
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “فكر آمن.. لوطنٍ آمن”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

أبرز المواد
أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين

وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين

أبرز المواد

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
http://almnatiq.net/?p=969959
المناطق_واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لإطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة لعام 1442هــ، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.
وقامت الوزارة بوضع الترتيبات اللازمة ليشمل التفطير مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات.
وقال معاليه: “إن الوزارة تتشرف سنوياً بتنفيذ البرنامج حيث يعمل الجميع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج النوعي الذي يجسد الرعاية من خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بالعالم في شهر رمضان, ويعد رسالة محبّة دائمة من أطهر بقاع الأرض المملكة العربية السعودية”.
وأوضح معاليه أن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات لتنظيم برنامج الإفطار هذا العام في 16 ملحقية ومركز وكل منها تشرف على عدد من الدول، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه.

روابط ذات صلة

أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان
“الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين

وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*