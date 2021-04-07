احدث الأخبار

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة
أبرز المواد
 «تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
أبرز المواد
 أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الصحة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جمعية “إنسان”
أبرز المواد
 إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي في مراكز الكلى بـصحة الجوف
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن مبنى البريد السعودي في المنطقة
أبرز المواد
 هلال الجوف يستقبل ما يزيد على 20 الف مكالمة خلال الربع الأول من 2021م
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

أبرز المواد
«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

أبرز المواد
أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أبرز المواد

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=969962
المناطق_الجوف

قلد مدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله العشيوان ؛ مدير إدارة الشؤون العسكرية الملازم أول محمد بن فهد الرويلي ومدير إدارة الشؤون القانونية الملازم أول أحمد بن محمد البقعاوي ؛ رتبهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة نقيب .

وقد هنأهم سعادة العميد العشيوان ، بالترقية وحثهما على العمل والجد وذلك لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهما عبر الرويلي والبقعاوي عن شكرهما وامتنانهما على هذه الثقة الملكية التي منحت لهما وأنها ستكون دافعا لهما على العطاء والاجتهاد في العمل وخدمة الدين والمليك والوطن.

روابط ذات صلة

«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”
وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*