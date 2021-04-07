مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

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قلد مدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله العشيوان ؛ مدير إدارة الشؤون العسكرية الملازم أول محمد بن فهد الرويلي ومدير إدارة الشؤون القانونية الملازم أول أحمد بن محمد البقعاوي ؛ رتبهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة نقيب .

وقد هنأهم سعادة العميد العشيوان ، بالترقية وحثهما على العمل والجد وذلك لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهما عبر الرويلي والبقعاوي عن شكرهما وامتنانهما على هذه الثقة الملكية التي منحت لهما وأنها ستكون دافعا لهما على العطاء والاجتهاد في العمل وخدمة الدين والمليك والوطن.