احدث الأخبار

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي
أبرز المواد
 مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة
أبرز المواد
 «تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
أبرز المواد
 أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الصحة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جمعية “إنسان”
أبرز المواد
 إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي في مراكز الكلى بـصحة الجوف
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن مبنى البريد السعودي في المنطقة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

أبرز المواد
مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

أبرز المواد
«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

أبرز المواد

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي
http://almnatiq.net/?p=969965
المناطق_واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية ( أهلية وعالمية ) تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021 م للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.
وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهاماتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتأتي الاتفاقيات التي وقعت اليوم ضمن سلسة الاتفاقيات التي وقعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب فبراير الحالي مع عدد من الشركات التعليمية، كما سيجري الأسبوع القادم أيضاً التوقيع مع ثماني شركات تعليمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

روابط ذات صلة

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة

مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة
«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”

«تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”
وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*