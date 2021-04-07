أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، المدير الإقليمي لقناة العربية محمد حكمي، وعددا من منسوبي القناة.

واطلع سموه على نشاطات القناة في المتابعات الإخبارية للمنطقة، وما تشهده من تنمية ونهضة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء المشرف العام على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي في إمارة القصيم أحمد الحصين.