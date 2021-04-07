احدث الأخبار

أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي
أبرز المواد
 مدير جوازات الجوف يقلد الرويلي والبقعاوي رتبتهم الجديدة
أبرز المواد
 «تداول» تعلن تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول السعودية”
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 16 دولة حول العالم
أبرز المواد
 أميرمكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة خطط شهر رمضان
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الصحة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي سفير اليابان لدى المملكة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية

أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية

أبرز المواد
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

أبرز المواد

أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=969974
المناطق_واس

أغلقت أمانة محافظة جدة أمس 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة .
وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، إلى جانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق ” توكلنا ” وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأوضحت أمانة جدة أنها نفذت 4246 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية ، رصدت خلالها 247 مخالفة ، مؤكدة تواصل جهودها في تطبيق الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية

أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*