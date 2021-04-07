أمير المدينة المنورة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد مرعي آل قماش بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سمو الأمير فيصل بن سلمان اللواء آل قماش بمناسبة الترقية، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-.

وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شُكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مُثمناً توجيهات ودعم سموه المستمر لمختلف أعمال “مدني المدينة المنورة” لخدمة الأهالي والزوار.

